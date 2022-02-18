الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢
١١:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

آلاف المستوطنين يتظاهرون للمطالبة بالتحقيق في قضية تجسس الشرطة

آلاف المستوطنين يتظاهرون للمطالبة بالتحقيق في قضية تجسس الشرطة
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

تظاهر آلاف المستوطنين في تل أبيب للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في قضية تجسس الشرطة باستخدام برنامج "بيغاسوس".

العالم-الاحتلال

وتواجد في المظاهرة أعضاء كنيست (البرلمان) من حزب "الليكود" وأعضاء آخرين من أحزاب اليمين، ورؤساء منظمات يمينية، والشخص الذي غاب عن هذه المظاهرة هو رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو، الذي دعا أمس جميع ناخبي اليمين لحضور هذه المظاهرة.

ورغم غيابه عن المظاهرة لكنه أرسل مقطع فيديو تم عرضه على شاشة، يقول إنه "لأسباب لا يستطيع التصريح عنها لم يتمكن من التواجد مع أنصاره في المظاهرة".

وكثرت التقارير خلال الأسبوعين الماضيين عن استخدام شرطة الاحتلال لبرامج تجسس، دون إذن قضائي للتجسس على العديد من المسؤولين والنشطاء، بما في ذلك شخصيات مركزية في محاكمة نتنياهو الجارية بشأن الفساد.

كما أوردت صحيفة "كالكاليست" العبرية اليومية أن برنامج "بيغاسوس" التجسسي استخدم ضد عشرات الشخصيات البارزة، بينها مسؤولون إداريون كبار ونشطاء ورؤساء بلديات ورجال أعمال بارزون.

من جانبه، تعهد رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، بإجراء تحقيق كامل في جميع عمليات التجسس المزعومة ضد المستوطنين.

روابط ذات صلة

شاهد.. ما هي كواليس استخدام شرطة الإحتلال لبرنامج بيغاسوس للتجسس؟

برنامج 'بيغاسوس' للتجسس سلاح دبلوماسي يرتد على الكيان الاسرائيلي !

فضائح التجسس تطال كيان الاحتلال وممالك عربية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد بحرية حرس الثورة يتفقد شمال الخليج الفارسي

آلاف المستوطنين يتظاهرون للمطالبة بالتحقيق في قضية تجسس الشرطة

الشيخ دعموش: لبنان لن يكون جزءا من حركة التطبيع وسيتصدى لمحاولات ابتزازه

ما رأيكم .. الى اين وصلت مباحثات فيينا لرفع الحظر عن ايران؟

49 يوما على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

23 إصابة بمواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح بنابلس