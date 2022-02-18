آلاف المستوطنين يتظاهرون للمطالبة بالتحقيق في قضية تجسس الشرطة

العالم-الاحتلال

وتواجد في المظاهرة أعضاء كنيست (البرلمان) من حزب "الليكود" وأعضاء آخرين من أحزاب اليمين، ورؤساء منظمات يمينية، والشخص الذي غاب عن هذه المظاهرة هو رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو، الذي دعا أمس جميع ناخبي اليمين لحضور هذه المظاهرة.

ورغم غيابه عن المظاهرة لكنه أرسل مقطع فيديو تم عرضه على شاشة، يقول إنه "لأسباب لا يستطيع التصريح عنها لم يتمكن من التواجد مع أنصاره في المظاهرة".

وكثرت التقارير خلال الأسبوعين الماضيين عن استخدام شرطة الاحتلال لبرامج تجسس، دون إذن قضائي للتجسس على العديد من المسؤولين والنشطاء، بما في ذلك شخصيات مركزية في محاكمة نتنياهو الجارية بشأن الفساد.

كما أوردت صحيفة "كالكاليست" العبرية اليومية أن برنامج "بيغاسوس" التجسسي استخدم ضد عشرات الشخصيات البارزة، بينها مسؤولون إداريون كبار ونشطاء ورؤساء بلديات ورجال أعمال بارزون.

من جانبه، تعهد رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، بإجراء تحقيق كامل في جميع عمليات التجسس المزعومة ضد المستوطنين.