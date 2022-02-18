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قصف جبهة أوكرانيا الشرقية والكرملين: الوضع في دونباس مقلق للغاية

قصف جبهة أوكرانيا الشرقية والكرملين: الوضع في دونباس مقلق للغاية
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

ذكرت وحدات الدفاع الشعبي في لوغانسك، أن قوات الأمن الأوكرانية فتحت النار على قريتين واقعتين في الجمهورية، في حين أشار الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إلى أن الوضع في دونباس مقلق للغاية.

العالم ـ أوروبا

وقال بيسكوف للصحفيين، في سياق تعليقه على الوضع: "أكرر مرة أخرى، أن ما يحدث في دونباس مقلق للغاية، هي أخبار تثير القلق فعلاً، وقد تكون خطيرة للغاية".

و في وقت سابق، ذكرت وحدات الدفاع الشعبي في لوغانسك، أن قوات الأمن الأوكرانية فتحت النار على قريتين واقعتين في الجمهورية. وأفادت وكالة "الصحافة الفرنسية" للأنباء، اليوم عن "قصف على الجبهة الشرقية لأوكرانيا​".

والاربعاء الماضي قالت سلطات جمهورية لوغانسك المعلنة ذاتيا، إن قوات الأمن الأوكرانية نشرت 22 دبابة T-72 بالقرب من قرية بودليسني على خط التماس في دونباس شرق أوكرانيا.

وبدأ التوتر على خط التماس في دونباس يتفاقم منذ منتصف يناير. وحسب القوات الشعبية لدونيتسك، فقد كثفت القوات المسلحة الأوكرانية القصف وبدأت بنشر قوات إضافية في المنطقة.

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