اللواء رسول يعلن القبض على 5 دواعش بـ 4 محافظات عراقية

العالم - العراق

وقال اللواء رسول في بيان إنه "وحسب توجيه القائد العام للقوات المُسلحة، يستمر جهاز مكافحة الإرهاب بعملياته البطولية حيثُ تمكن من إلقاء القبض على خمسة إرهابيين في مناطق مختلفة".

وأضاف أن "فُرسان العمليات الخاصة باشروا بعمليتهم في شمال مُحافظة بغداد - الطارمية التي أُلقي القبض فيها على إرهابي ينتمي لعصابات داعـش، أما العملية الثانية فنُفذت في قضاءي الشرقاط والحضر بمُحافظتي صلاح الدين ونينوى والتي القي القبض فيهما على عنصرين من عصابات داعش حيث جاءت أحدى العمليات بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني العراقي".

وأشار الى أن "جهاز مُكافحة الإرهاب ألقى القبض على إرهابيين اثنين بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في أربيل"، مؤكداً أن "جهاز مُكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع كُل الأجهزة الأمنية الأخرى من شمال العراق إلى جنوبه متواصل في مطاردة فلول داعش وأن الهدف الأسمى يكُمن بالوصول إلى عراق أمن ومستقر خال من الإرهاب والتطرف".