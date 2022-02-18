مباحثات سورية روسية للتعاون في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

العالم - سوريا

واتفق الجانبان كما أوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة محمود الكوا في تصريح لـ سانا على التنسيق المشترك لتحديد قائمة الاحتياجات لدعم مراكز الرعاية الاجتماعية في سوريا والاستفادة من التجربة الروسية في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون في مجال التدريب وبناء القدرات وإمكانيات التأسيس لمشروع مشترك لتصنيع الأطراف الصناعية.

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في روسيا الاتحادية وقعتا في تشرين الثاني 2021 مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل والتشغيل والرعاية الاجتماعية كما وقعتا في تشرين الثاني الماضي خارطة طريق للتعاون في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات والمعارف عن أفضل الممارسات في مجال التأهيل والإدماج الاجتماعي.