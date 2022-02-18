صحة ايران: 187 حالة جديدة لكورونا خلال 24 ساعة

العالم - إيران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الجمعة 18 شباط/فبراير)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 134 الفا و607 أشخاص.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 19 الفا و317 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و913 الفا و427 شخصا.

وأضافت أن الفين و566 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و842 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و427 الفا و388 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 46 مليونا و466 الفا و137 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 61 مليونا و949 الفا و8 أشخاص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 54 مليونا و988 الفا و930 شخصا الجرعة الثانية، و21 مليونا و945 الفا و173 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 138 مليونا و883 الفا و111 جرعة.