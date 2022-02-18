الحرب الناعمة وأدواتها في لبنان

العالم – استوديو بيروت

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"استوديو بيروت" أشار مراد الى أن تلك الدول وصلت في نهاية المطاف الى مرحلة نجحوا فيها بتحقيق اختراقات وبفرض هيمنتهم على تلك الدول وتسخير سياساتها بما يخدم مصالحهم.

واضاف مراد ان منطقتنا ليست استثناء، حيث كلما كان هنالك مشروعا لمواجهة الهيمنة الأمريكية كان هنالك دائما توجها أمريكيا للاستثمار بالقوى الناعمة، الى جانب القوى الصلبة، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد شنت حروبا على المنطقة، الا أنها في نفس الوقت كانت تستثمر بقطاعات (( مدنية)) تعمل على اكمال الجهد الذي كانت تقوم به واشنطن في الحروب.

الصفة منظمات غير حكومية، الهوية مؤسسات ممولة من صناديق اوروبية وأمريكية، المهمة في الظاهر القيام بخدمات اجتماعية تنموية مختلفة أما في الباطن فالمهمة تنفيذ أجندات لحساب الدول التي تمولها، الصلاحيات صوغ سياسات وتحديد أولويات أكثر من الدولة نفسها.

هي حرب ناعمة يقودها من أخفق في ضرب منعة لبنان، من أحبطت كل مخططاته للقضاء على المقاومة منذ انطلاقتها واليوم تدار المعركة على لبنان عبر هذا النوع من المؤسسات التي توالدت أكثر بعد نزوح السوري وفي ظل الانهيار الاقتصادي وعقب انفجار مرفأ بيروت بارسال بعض الدول مساعدات الى لبنان حتى من خارج نطاق الدولة غير آبهة بمفاهيم السيادة وأدبياتها.

ونفتح ملف المنظمات غير الحكومية وادوارها في لبنان ماظهر منها وما بطن، والمهام التي أنيطت بها ومدى نجاحها في اختراق الوحدة الوطنية وضرب السيادة.

واستعرض البرنامج خطاب سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في موقف واضح وصريح من تلك المؤسسات ومن السفارة الأمريكية التي تدير تلك المؤسسات حيث قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي تحدث في خطابه بمناسبة العاشر من المحرم: "نعرف أن ‏الإدارة الأميركية هي التي تدير هذه الحرب وأن السفارة الأميركية في عوكر هي الوكر ‏المباشر الذي يدير ‏هذه الحرب الاقتصادية والإعلامية، السفارة الأميركية هي التي تقف خلف كل هذا ‏التحريض والتجييش ‏الإعلامي للبنانيين على بعضهم البعض.

وقال السيد نصر الله:"نحن نعرف أن السفيرة الأميركية شخصياً ‏تلتقي ببعض من يسمى ‏بالـ‎"NGOS"‎، ما يسمى بجمعيات المجتمع المدني وتطالبهم وتحرضهم وتمولهم ‏وعندما يفشلون تعاتبهم ‏وستعابتهم طويلاً. أمام هذه الحقيقة والواقع، هذه السفارة الموجودة في عوكر ‏ليست سفارة تمثيل ديبلوماسي، ‏هذه سفارة تآمر وتواطئ على شعب لبنان، أريد هنا أن ‏أقول لهذه السفارة فشلتم في الماضي ‏وستفشلون، خلال عشرين سنة دربتم جيوشاً نظامية، جنرالات ‏وعساكر وفشلتم وأخفقتم، ماذا سيفعل لكم ‏هؤلاء المساكين من جمعيات المجتمع المدني وفي مقابل من؟ ‏في مقابل الوطنيين الشرفاء في لبنان، في ‏مقابل قوى المقاومة في لبنان، في مقابل المقاومة التي هزمتكم ‏وهزمت النسخ المتعددة من مشروعكم في ‏لبنان وفي المنطقة؟! ولذلك تتعبون أنفسكم بلا طائل وتنفقون ‏الأموال بلا طائل."

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