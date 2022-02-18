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ايران تنجح بإنتاج أطراف اصطناعية كربونية

ايران تنجح بإنتاج أطراف اصطناعية كربونية
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

نجحت شركة ايرانية معرفية في انتاج اطراف اصطناعية كربونية بجودة أفضل من العينات الأجنبية.

العالم - إيران

دخلت شركة "كامبوزيت كستر سباهان" المعرفية ( CGS ) هذا المجال وبفضل معرفة وجهود المتخصصين الإيرانيين، ونجحت في إنتاج اطراف (مخالب) كاربونية لأول مرة في البلاد، نظرا الى حاجة المعاقين في البلاد إلى الأطراف الاصطناعية الكاربونية وعدم تمكنهم من الحصول على هذا المنتج الذي لم يكن من الممكن استيراده بسبب الحظر الغربي الجائر على إيران.

ومخالب الكربون هي أطراف اصطناعية يتم تثبيتها على إصبع القدم لتسهيل المشي أو الأنشطة الأخرى للمرضى، هذه الأطراف الاصطناعية، كما يوحي اسمها، مصنوعة من مادة ألياف الكربون لتتمتع بمتانة عالية ومقاومة للضغط والصدمات والجاذبية.

يذكر ان الرياضي الايراني سجاد سالاروند تمكن بواسطة هذه المخالب الاصطناعية من تسلق جبل دماوند (اعلى جبل في ايران 5670 مترا)، والصعود الى أعلى برج ميلاد في طهران (435 مترا) والفوز بالمركز الاول في سباق الجري للاشخاص فاقدي الارجل.

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