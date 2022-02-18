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تشاهدون الليلة في بانوراما..

من يحاول تضبيب أجواء المفاوضات في فيينا...ولماذا لجأت موسكو الى المناورات الاستراتيجية؟

من يحاول تضبيب أجواء المفاوضات في فيينا...ولماذا لجأت موسكو الى المناورات الاستراتيجية؟
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما بملفه الاول الليلة، ما نفته طهران عن صحة ما جاء بتقرير لوكالة رويترز حول التوصل الى نص صيغة نهائية للاتفاق النووي ينفذ على مراحل ووصفته بالمضلل، محذرة من انتشار الاخبار المفبركة مع اقتراب مفاوضات فيينا من نهايتها.

العالم - بانوراما

ياتي هذا في حين اجمعت الوفود المشاركة في المفاوضات على ان الاتفاق بات على بعد خطوات وسط تأكيد أميركي بإحراز تقدم كبير.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعلان روسيا أنها ستجري مناورات لقواتها الاستراتيجية وخصوصا إطلاق صواريخ بالستية وكروز، لاختبار جهوزية قواتها الصاروخية الاستراتيجية بحرا وبرا وجوا، بموازاة توتر ميداني واسع على خلفية الازمة الاوكرانية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اكد ان كييف لم تنفذ اتفاقية مينسك بينما تؤكد مصادر من دونيتسك ولوغانسك ان القوات الاوكرانية تستعد لدخول دونباس وسط مناوشات عسكرية مستمرة تشهدها المنطقة منذ ايام.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في بانوراما.. من يحاول تضبيب أجواء المفاوضات في فيينا...ولماذا لجأت موسكو الى المناورات الاستراتيجية؟

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