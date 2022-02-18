من يحاول تضبيب أجواء المفاوضات في فيينا...ولماذا لجأت موسكو الى المناورات الاستراتيجية؟

العالم - بانوراما

ياتي هذا في حين اجمعت الوفود المشاركة في المفاوضات على ان الاتفاق بات على بعد خطوات وسط تأكيد أميركي بإحراز تقدم كبير.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعلان روسيا أنها ستجري مناورات لقواتها الاستراتيجية وخصوصا إطلاق صواريخ بالستية وكروز، لاختبار جهوزية قواتها الصاروخية الاستراتيجية بحرا وبرا وجوا، بموازاة توتر ميداني واسع على خلفية الازمة الاوكرانية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اكد ان كييف لم تنفذ اتفاقية مينسك بينما تؤكد مصادر من دونيتسك ولوغانسك ان القوات الاوكرانية تستعد لدخول دونباس وسط مناوشات عسكرية مستمرة تشهدها المنطقة منذ ايام.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.