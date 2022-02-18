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باكستان تؤكد على تعزيز العلاقات مع ايران

باكستان تؤكد على تعزيز العلاقات مع ايران
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، قاسم خان سوري، على أهمية العلاقات بين بلاده وإيران، لافتا الى ان البرلمان الباكستاني يدعم جميع المبادرات الرامية إلى تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة والجارة.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الجمعة، بين قاسم خان سوري، على أعتاب زيارته الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسفير الإيراني لدى باكستان، محمد علي حسيني.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الإيرانية الباكستانية، لا سيما التعاون البرلماني، وكذلك قضايا العالم الإسلامي والمنطقة، بالإضافة إلى التطورات في أفغانستان، فضلا عن مناقشة سبل النهوض بالتجارة على الحدود المشتركة، بما في ذلك تطوير الأسواق الحدودية.

من جانبه اشار السفير الإيراني لدى باكستان الى الزيارات العديدة للمسؤولين الإيرانيين إلى إسلام آباد، بما في ذلك زيارة رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الباكستانية إلى مجلس الشورى الإسلامي منتصف أكتوبر من هذا العام، وزيارة وزير الداخلية الإيراني الى باكستان الأسبوع الماضي، مؤكدا على قدرة البرلمانين الإيراني والباكستاني الفعالة للمساعدة في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

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