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السيد الصدر: كفاكم تهديدا ولن نعيد البلد بيد الفاسدين

السيد الصدر: كفاكم تهديدا ولن نعيد البلد بيد الفاسدين
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إن أغلب الشعب العراقي يساند حكومة الأغلبية الوطنية، فيما جدد الإشارة إلى التهديدات التي تطال "الشركاء"، مطالبا بالتوقف عن التهديد والوعيد.

العالم - العراق

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