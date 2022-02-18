الأسرى يعتصمون داخل الأقسام بعد منعهم من أداء صلاة الجمعة

العالم - فلسطين

وأفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن الأوضاع في سجون الاحتلال تتجه لمرحلة خطيرة ودقيقة توجِب مساندة الحركة الأسيرة بقوة رسميًّا وشعبيًّا.

كما فرضت إدارة سجون الاحتلال عقوبات مالية على الأسرى في سجن هداريم لاعتصامهم في ساحة السجن، ورفض الإجراءات العقابية بحقهم.

وسبق أن اعتصم مئات الأسرى في الساحات، ورفضوا العودة إلى الغرف؛ احتجاجًا على مساس إدارة سجون الاحتلال بنظام حياتهم اليومي.

ويأتي هذا التصعيد بعد أن تنصّلت إدارة مصلحة سجون الاحتلال من اتفاق مع الحركة الأسيرة الذي يقضي بإعادة منجزاتهم التي سحبت وإيقاف الخطوات العقابية التي فرضت بعد عملية "نفق الحرية".

وكانت الحركة الأسيرة أكدت -أمس- أن المواجهة المباشرة والتصدي المستمر مع إدارة مصلحة سجون الاحتلال مستمرة، حيث تسعى إدارة مصلحة سجون الاحتلال لفرض إجراءات وسحب إنجازات راكمتها الحركة الوطنية الأسيرة على مدار عشرات السنين.

وقالت الحركة الأسيرة: إن معركتنا انطلقت، ولن تتوقف إلا بتراجع إدارة السجون عن إجراءاتها القمعية بحقنا، والتي تهدف للتنكيل بنا، والمحاولة عبثًا لكسر إرادتنا.