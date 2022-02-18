الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢
٠٣:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على الأهالي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة

الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أحدث الحميات الغذائية… 'صيام الألوان'

سوريا والعراق يبحثان تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي

الحلبوسي وبوغالي يبحثان تعزيز العلاقات بين العراق والجزائر

غريب آبادي: يرد على قرار البرلمان الاوروبي بشأن عقوبة سلب الحياة في إيران

حزب الله يعلن اطلاق طائرة مسيرة نحو الأراضي المحتلة وعودتها بسلام

شرطة كندا تبدأ باعتقال المحتجين على قيود مكافحة كورونا