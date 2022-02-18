تفاعل كبير مع حملة أوقفوا جرائم مجلس الأمن في اليمن

العالم- اليمن

وذلك بهدف فتح ملفّ لمحاسبة المجلس وتحالف العدوان وأدواته والقوى والأنظمة والحكومات والمنظمات المتورطة في العدوان على اليمن.

ونشر النشطاء صورا وكاريكاتير للمجازر الوحشية بحق ابناء اليمن والصمت الدلى ازائها وعلى مدى سبع سنوات.

حسين العزي قال في تغريده له :سيأتي اليوم الذي نلاحق فيه دول مجلس الأمن أمام المحاكم لتورطها في مواقف سلبية خدمت القاعدة وداعش في اليمن، وساهمت إلى حد كبير في تشجيع دول العدوان على ممارسة الجريمة المنظمة والممنهجة بحق الشعب اليمني.

المغرد سَيْف_الْقُدْس .. مجلس الأمن مسؤول عن كافة جرائم تحالف العدوان على اليمن. اما من وسم نفه ب١٤ فبراير قال ..يعتبر مجلس_الامن شريكا رئيسيا في العدوان على اليمن وقاتلا مباشرا ل اطفال_اليمن ونسائه.

المغرد جوزيف: "يتحول مجلس الأمن الدولي إلى أداة لشرعنة الغزو والإحتلال والإجرام في حق الشعوب أصبح أضحوكة وقريبا سيلحق الجامعة العربية في السبات الطويل".

وعلق الحسين بن علي الجرموزي مع نشر كاريكاتير وكتابا: "اوقفوا جرائم مجلس الامن في اليمن".

المغرد ابراهيم علي قال ..مجلس الأمن يمثل غطاء سياسي لدول تحالف العدوان على اليمن وهو بذالك يعتبر شريكا أساسيا في العدوان والحصار .

المندس /عبدالإله المؤيد ..مجلس الأمن شريك رئيسي في قتل اطفال اليمن و ما تنفذه دول العدوان من حصار وضرب للمنشآت الحيويه والمدينة بإشراف ومباركة مجلس الأمن. الحر اليماني. .. كل جريمة لتحالف الشر على اليمن للأمم المتحدة ومجلس الأمن بصمه واضحة ومهمه فيها فهي مسؤولية عن كل جريمة في اليمن وتحاسب عليها.

المغرد( yahya alOsta) قال: قرارات مجلس الأمن الدولي التي شرعنةلتحالف العدوان السعودي الامريكي الاماراتي البريطاني وحصار الشعب اليمني،تعتبرغطاء للمجرمين لارتكاب ابشع الجرائم في اليمن بالتالي فالمجلس يتحمل المسؤليةالقانونيةعن تلك الجرائم ناهيك عن المسؤوليةالاخلاقية والقيمية

مغرد اخر قال ..هذا ليس مجلس امن العالم وانما هو مجلس امن المجرمين في العالم.