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عبداللهيان يلتقي غوتيريش في مونيخ

عبداللهيان يلتقي غوتيريش في مونيخ
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان مع الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش على هامش مؤتمر ميونخ.

العالم - ايران

كما التقى وزير الخارجية الايراني مع رئيس سلوفينيا بوروت باهور بشكل منفصل في الفندق الذي يعقد فيه مؤتمر ميونخ للأمن.

واكد أميرعبداللهيان وجود بعض القضايا العالقة في محادثات فيينا بين إيران والدول الاوروبية حول إلغاء الحظر المفروض على إيران.

وقال أميرعبداللهيان إن رئيس الوفد الايراني المفاوض علي باقري يواصل نشاطه وحواراته للتوصل الى الاتفاق. وأعرب عن أمله بالتوصل الى اتفاق نووي جيد في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر في القريب العاجل، واضاف أن الاطراف الغربية هي القادرة على تعيين امكانية التوصل إلى اتفاق في الايام القادمة أو لا.

وغادر وزير الخارجية الايراني، حسين اميرعبداللهيان، طهران صباح اليوم (الجمعة) متوجها لحضور مؤتمر الأمن السنوي في ميونيخ بدورته الـ58.

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