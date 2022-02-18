بوتين يوجه بتهيئة الظروف لإيواء لاجئي دونباس وصرف مبلغ مالي لكل لاجئ

العالم ـ أوروبا

كما وجَه الرئيس بوتين الحكومة الروسية بصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.

وحسب وكالة سبوتنيك فإن عملية إجلاء سكان جمهورية دونيتسك الشعبية، قد بدأت، بسبب تفاقم الوضع في دونباس.

وفي وقت سابق، تم تشغيل صفارات الدفاع المدني في دونيتسك، اليوم الجمعة، ولم توضح السلطات المحلية السبب بعد.

وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، قد أعلن عن تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من دونيتسك إلى روستوف في روسيا.

وقال بوشيلين في مقطع فيديو منشور على "تليغرام"، إن القوات المسلحة الأوكرانية في وضع حالة الحرب ومستعدة للاستيلاء على دونباس بالقوة.