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العراق والاتحاد الأوروبي يبحثان ملف اللاجئين

العراق والاتحاد الأوروبي يبحثان ملف اللاجئين
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، مع المفوضية الأوروبيّة لشؤون تطوير الحياة الأوروبيّة، ملف اللاجئين العراقيين.

العالم - العراق

وقال متحدث الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان، إن حسين "التقى اليوم الجمعة، مع مارغريتيس شيناز نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون تطوير الحياة الأوروبيّة، على هامش الدورة الـ 58 لمؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ المنعقد في مدينة ميونخ الألمانيّة".

وبحث الجانبان، وفق البيان، "آفاق التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبيّ في ملف اللاجئين، إذ أشاد مارغريتيس بجُهُود العراق وتعاونه في هذا الملف".

وأشار إلى "بحث الخطة المُشترَكة من قبل العراق والاتحاد الأوروبيّ بما يخص ملف اللاجئين، والاتفاق على استمرار المباحثات لحين التوصل لصيغة نهائية متفق عليها".

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