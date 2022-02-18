شرطة بابل تعلن ضبط 9 طائرات مسيرة

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وقالت القيادة في بيان ، إنه "ضمن إطار توجيهات ومتابعة قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي جهاد الشمري ، للعمل بالخطة الأمنية المعدة لتعقب وإستطلاع حيازة وإستخدام الطائرات المسيرة "الدرون" المخالفة للضوابط، تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام من ضبط (٨) طائرات مسيرة مختلفة الأنواع والأحجام وألقت القبض على إثنين من حائزيها في منطقتين مختلفة بمدينة الحلة".



وأشار البيان إلى "تمكن مفارز قسم شرطة البلدة الصوب الكبير من ضبط واحدة أخرى منها خبأها مجهول أسفل عجلة كانت متوقفة أمام دار أحد المواطنين في حي سكني وسط المدينة ولاذ بالفرار".



وأضاف، أن "مفارز الشرطة تحفظت على طائرات الدرون المخالفة اصولياً وإتخذت كآفة الإجراءات القانونية اللازمة".