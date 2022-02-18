الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بن حبتور: صنعاء مستعدة للتعاطي المسؤول مع أي مبادرة منصفة للسلام

بن حبتور: صنعاء مستعدة للتعاطي المسؤول مع أي مبادرة منصفة للسلام
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

أجرت قناة فرنسا 24 التلفزيونية الناطقة باللغة العربية مقابلة مع رئيس مجلس الوزراء في حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء عبد العزيز صالح بن حبتور، شملت عدداً من المواضيع المتعلقة بتصعيد تحالف العدوان السعودي الإماراتي، وما يتصل بموقف صنعاء من معالجة وضع السفينة صافر علاوة على موقفها من أيما مبادرات للسلام.

العالم- اليمن

وأكد رئيس الوزراء في معرض رده على أسئلة القناة، أن المبادرة الأخيرة التي تقدّم بها الجانب الوطني بشأن معالجة وضع سفينة صافر، ما تزال قيد الدراسة من قبل فريق الأمم المتحدة، موضحاً أن صنعاء هيأت كافة المناخات بما في ذلك الأمنية والعسكرية وأن الكرة حالياً في ملعب الأمم المتحدة.

وأوضح في رده على سؤال القناة أن المناورات التي جرت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والعدو الصهيوني ودول أخرى من المنطقة وخارجها، تمثل دعماً معنويا للمعتدي السعودي الإماراتي ومحاولة بائسة لإخافة الشعب اليمني ورسالة واضحة للدول المطلة على البحر الأحمر أن هذا البحر بحيرة اسرائيلية سعودية.

وفنّد ادعاءات وتضليل تحالف العدوان بشأن جرائمه بحق الشعب اليمني ومحاولة الظهور بالمعتدى عليه، وقال" هناك دجل إعلامي واسع يمارسه التحالف حول ماهية عدوانه الذي دمر الأعيان المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات وصالات الأفراح والأتراح وآخرها استهدافه للسجن الاحتياطي في مدينة صعدة، بدعم واسناد أمريكي بريطاني، وللأسف الشديد المجتمع الدولي ينظر لجزء من الصورة فقط ويقف مع الجلاد ضد الضحية".

وأضاف بن حبتور، معلقاً على مشروع التسوية المطروحة من قبل الأمم المتحدة "الأمم المتحدة للأسف عليها ضغط من قبل دولتي العدوان ومن تحميهما ويمارسون هذا النوع من الضغط عبرها على الشعب اليمني، وقد أكدنا مراراً عدم قبولنا المساومة على القضية الإنسانية لأنها حق مشروع وطبيعي للشعب اليمني في أن يفتح مطاراته وموانئه وأن يحصل على الدواء والعلاج كغيره من الشعوب".

وتساءل رئيس الوزراء، في رده على سؤال يتصل بالمبادرة السعودية" كيف لدولة تعتدي على الشعب اليمني وتقتل أبنائه منذ قرابة سبع سنوات أن تقدّم مشروعاً لحل للسلام ؟.

وبين أن أي مشروع يقدّم من الدولة المعتدية، لن يكون إلا في مصلحتها ولحماية مدنها ومطاراتها ومعسكراتها، موضحاً أن أي مشروع سيأتي من دولة محايدة سيتم القبول به سيما إذا كان منصفاً وملبياً لطموحات أبناء الشعب اليمني في السلام.

وتطرقت المقابلة إلى عدد من الملفات ومنها ما يتصل بالمحنة الانسانية الطاحنة التي يرزح الشعب اليمني تحت رحاها منذ سبع سنوات نتيجة استمرار العدوان والحصار.

روابط ذات صلة

تفاعل كبير مع حملة أوقفوا جرائم مجلس الأمن في اليمن

شاهد/ اليمن يعرض حطام طائرة تجسسية تم إسقاطها في 10فبراير بحجة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مستجد الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم

رئيس جنوب السودان يصل إلى الإمارات في زيارة عمل

طهران والدوحة تبحثان توطيد العلاقات بين البلدين

روسيا تستخدم أسلحتها الثقيلة في سوريا !

واشنطن تعلن عزمها بيع 250 دبابة من طراز أبرامز إلى بولندا

محافظ اللاذقية يزور مصابي حوامة عسكرية