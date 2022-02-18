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واشنطن تعلن عزمها بيع 250 دبابة من طراز أبرامز إلى بولندا

واشنطن تعلن عزمها بيع 250 دبابة من طراز أبرامز إلى بولندا
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عزم بلاده بيع 250 دبابة من طراز (أبرامز إم 1 إيه 2) إلى بولندا.

العالم ـ الأميركيتان

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه ردا على الطلب الرسمي الذي تقدمت به بولندا في يوليو 2021، عرض هو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للكونجرس الأمريكي عن نيتهما منح بولندا الفرصة لشراء 250 دبابة من طراز "أبرامز إم 1 إيه 2".

وأشار إلى أن الجدول الزمني للتسليم لايزال قيد المناقشة، وأردف قائلا إن "هذا النوع هو الأحدث من طراز أبرامز، وسيوفر لبولندا قدرة دبابات متطورة للغاية".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين لويد أوستون ونظيره البولندي ماريوس بلاشاك في العاصمة البولندية "وارسو" اليوم الجمعة.

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