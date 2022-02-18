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طهران والدوحة تبحثان توطيد العلاقات بين البلدين

طهران والدوحة تبحثان توطيد العلاقات بين البلدين
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بنظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في ميونيخ اليوم الجمعة، وتباحث الجانبان حول توطيد العلاقات بين طهران والدوحة.

العالم - ايران

كما تباحث عبداللهيان ومحمد بن عبدالرحمن آل ثاني حول عدد من القضايا الاقليمية والمواضيع ذات الرغبة المشتركة وتم اللقاء بين وزيري خارجية ايران وقطر على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي للامن لعام 2022 اليوم الجمعة.

كما اجرى وزير الخارجية الايراني عدة لقاءات على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي للامن لعام 2022 اليوم الجمعة، حيث التقى وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان مع الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش، كما التقى وزير الخارجية الايراني مع رئيس سلوفينيا بوروت باهور بشكل منفصل في الفندق الذي يعقد فيه مؤتمر ميونخ للأمن.

ووصل عبداللهيان اليوم الجمعة الى ميونيخ للمشاركة في المؤتمر الدولي.

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