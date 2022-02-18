طهران والدوحة تبحثان توطيد العلاقات بين البلدين

العالم - ايران

كما تباحث عبداللهيان ومحمد بن عبدالرحمن آل ثاني حول عدد من القضايا الاقليمية والمواضيع ذات الرغبة المشتركة وتم اللقاء بين وزيري خارجية ايران وقطر على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي للامن لعام 2022 اليوم الجمعة.

كما اجرى وزير الخارجية الايراني عدة لقاءات على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي للامن لعام 2022 اليوم الجمعة، حيث التقى وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان مع الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش، كما التقى وزير الخارجية الايراني مع رئيس سلوفينيا بوروت باهور بشكل منفصل في الفندق الذي يعقد فيه مؤتمر ميونخ للأمن.

ووصل عبداللهيان اليوم الجمعة الى ميونيخ للمشاركة في المؤتمر الدولي.