الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

على هامش مؤتمر ميونيخ..

وزير الخارجية الايراني يلتقي وزيرة الخارجية الالمانية

وزير الخارجية الايراني يلتقي وزيرة الخارجية الالمانية
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بنظيرته الالمانية انالينا بايربوك، اليوم الجمعة على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي للامن، وتباحثا حول توطيد العلاقات.

العالم - ايران

وتباحث حسین امیرعبداللهیان و انالينا بايربوك، في أول لقاء بينهما، حول توطيد العلاقات بين البلدين وعدد من القضايا الاقليمية والشؤون المرتبطة بمفاوضات فيينا الرامية لالغاء الحظر الجائر واحياء الاتفاق النووي.

والتقى أمیر عبداللهیان، على هامش المؤتمر أيضا، نظرائه الهندي والبوسني والقطري والهولندي كما التقى رئيس سلوفينيا والامين العام للامم المتحدة على هامش المؤتمر.

كما اجرى وزير الخارجية الايراني عدة لقاءات على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي للامن لعام 2022 اليوم الجمعة، حيث التقى وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان مع الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش، كما التقى وزير الخارجية الايراني مع رئيس سلوفينيا بوروت باهور بشكل منفصل في الفندق الذي يعقد فيه مؤتمر ميونخ للأمن.

روابط ذات صلة

طهران والدوحة تبحثان توطيد العلاقات بين البلدين

عبداللهيان يلتقي غوتيريش في مونيخ

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

على هامش مؤتمر ميونيخ.. وزير الخارجية الايراني يلتقي وزيرة الخارجية الالمانية

مستجد الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم

رئيس جنوب السودان يصل إلى الإمارات في زيارة عمل

طهران والدوحة تبحثان توطيد العلاقات بين البلدين

روسيا تستخدم أسلحتها الثقيلة في سوريا !

واشنطن تعلن عزمها بيع 250 دبابة من طراز أبرامز إلى بولندا