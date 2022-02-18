وزير الخارجية الايراني يلتقي وزيرة الخارجية الالمانية

العالم - ايران

وتباحث حسین امیرعبداللهیان و انالينا بايربوك، في أول لقاء بينهما، حول توطيد العلاقات بين البلدين وعدد من القضايا الاقليمية والشؤون المرتبطة بمفاوضات فيينا الرامية لالغاء الحظر الجائر واحياء الاتفاق النووي.

والتقى أمیر عبداللهیان، على هامش المؤتمر أيضا، نظرائه الهندي والبوسني والقطري والهولندي كما التقى رئيس سلوفينيا والامين العام للامم المتحدة على هامش المؤتمر.

كما اجرى وزير الخارجية الايراني عدة لقاءات على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي للامن لعام 2022 اليوم الجمعة، حيث التقى وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان مع الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش، كما التقى وزير الخارجية الايراني مع رئيس سلوفينيا بوروت باهور بشكل منفصل في الفندق الذي يعقد فيه مؤتمر ميونخ للأمن.