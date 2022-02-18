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انفجار ضخم يهز لوغانسك جنوب شرق اوكرانيا

انفجار ضخم يهز لوغانسك جنوب شرق اوكرانيا
الجمعة ١٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر روسية مساء يوم الجمعة، بوقوع انفجار ضخم في لوغانسك بمنطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

العالم-اوروبا

وأضافت المصادر أن نيران الانفجار وصلت إلى خط أنابيب غاز دروجبا في لوهانسك ما أدى إلى اشتعاله.

وفي وقت سابق، تم تشغيل صفارات الدفاع المدني في دونيتسك، يوم الجمعة، ولم توضح السلطات المحلية السبب بعد.

وقال ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، صباح أمس الخميس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار باتجاه مواقع وحداتهم.

وصرح روسلان ياكوبوف، ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، لوكالة “سبوتنيك”، بأن كييف تتجاهل اتفاقيات مينسك باستخدام قذائف الهاون والمدفعية.

وقال ممثل جمهورية لوغانسك في المجموعة السياسية الفرعية، روديون ميروشنيك، لـ”سبوتنيك”، بأنه من خلال قصف أراضي جمهوريتي دونباس بالأسلحة الثقيلة، تنتهك كييف عن قصد، إجراءات وقف إطلاق النار في دونباس، الموقعة في صيف عام 2020.

وصرحت موسكو مرارًا وتكرارًا، أن كييف لا تمتثل لاتفاقيات مينسك وتطيل المفاوضات لحل النزاع، معربةً عن قلقها إزاء نقل معدات عسكرية من دول الناتو إلى الحدود الروسية وزيادة عدد المدربين الغربيين في دونباس.

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