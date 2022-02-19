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ستولتنبيرغ: أوروبا تشهد أكبر حشد لقوات عسكرية منذ الحرب الباردة

ستولتنبيرغ: أوروبا تشهد أكبر حشد لقوات عسكرية منذ الحرب الباردة
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ، مساء الجمعة، إن أوروبا تشهد حاليا "أكبر حشد لقوات عسكرية" منذ الحرب الباردة، في إشارة للجنود الروس على الحدود الأوكرانية.

العالم-اوروبا

وأوضح ستولتنبيرغ لقناة "زد دي إف" الألمانية أن الأمر "يتجاوز بكثير (إجراء) مناورات"، مضيفا أن "روسيا قادرة بالتأكيد (...) على مهاجمة" أوكرانيا.

وتواجه موسكو تهديدات بعقوبات غير مسبوقة من قبل الغرب في الوقت الذي تدعي فيه الحكومة في كييف والدول الأعضاء في الناتو بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

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ستولتنبيرغ: أوروبا تشهد أكبر حشد لقوات عسكرية منذ الحرب الباردة

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