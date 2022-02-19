لماذا تحدث السكتة القلبية غالبا في الشتاء

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يشير مصطلح توقف القلب المفاجئ (SCA) إلى حالة يحدث فيها توقف مفاجئ لأداء القلب، أي توقفه عن النبض، وهي الحالة التي ينتج عنها انخفاض أو انقطاع كامل لتدفق الدم إلى الدماغ، مما يؤدي إلى فقدان الوعي وإيقاف عملية التنفس، وفق ما أفاد به الدكتور فينكات د.ناغاراغان، استشاري أمراض القلب واختصاصي في الفيزيولوجيا الكهربية، في مستشفى كوكيلابين ديروبهاي أمباني، في مومباي.

يحدث هذا بسبب عدم الاستقرار الكهربائي المفاجئ في الغرف السفلية للقلب المسماة البطينين، حيث يبدأ الضرب بسرعة وبطريقة فوضوية يشار إليها بالرجفان البطيني، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أو إنديا".

وتكون معدلات ضربات القلب في هذه المرحلة أكبر من 300 نبضة في الدقيقة. يستمر هذا لفترة وجيزة من الزمن وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، يتوقف القلب عن النبض تماما.

يمكن أن تؤدي الأمراض المختلفة إلى توقف القلب المفاجئ، بما في ذلك الأمراض المتعلقة بوظيفة عضلة القلب مثل مشاكل الجهاز التنفسي الحادة التي تسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم.

وهناك، حالات أخرى مثل حوادث الأوعية الدموية، والاضطراب في محتوى الكهارل في الدم مثل انخفاض مستويات البوتاسيوم أو مستويات المغنيسيوم تؤدي أيضا إلى حدوث هذه الحالة.

إذا لم يتم التعرف على الحالة ومعالجتها، يمكن أن تؤدي السكتة القلبية المفاجئة إلى وفاة المريض بسرعة.

ما هي فرص النجاة من السكتة القلبية المفاجئة؟

لحسن الحظ، هناك فترة زمنية قصيرة يمكن خلالها إعادة تشغيل القلب من خلال صدمة، وغالبا ما يشار إليها باسم إزالة الرجفان.

يمكن الحفاظ على إمداد الدم للأعضاء الحيوية بما في ذلك الدماغ من خلال الإنعاش القلبي الرئوي الجيد الذي يتضمن ضغطات على الصدر بمعدل 100-120 مرة في الدقيقة وأنفاس إنقاذ لكل ثلاثين ضغطة على الصدر.

إذا أُعطيت الصدمة في الدقيقة الأولى، فإن فرصة النجاة تبلغ حوالي 90% وتنخفض إلى 10٪ عند حدوث الصدمة بعد عشر دقائق.

يكون خطر حدوث سكتة قلبية مفاجئة هو الأعلى في أول أربع وعشرين إلى ثمانية وأربعين ساعة من النوبة القلبية.

وتحدث النوبة القلبية في الغالب، عندما يكون تدفق الدم إلى القلب مشدودا، بما في ذلك نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى مما قد يتسبب في تلف جزء من عضلة القلب أو حتى إلى تدميرها الكلي.

كيف يرتبط الطقس البارد بالسكتة القلبية المفاجئة؟

يتسبب التعرض للبرد في تغيرات بيولوجية يمكن أن تؤدي إلى توقف القلب المفاجئ.

وجدت دراسة أمريكية أن السكتة القلبية المفاجئة كانت الأعلى خلال شهري ديسمبر ويناير، حيث بلغت 167 و 175 شخصا لكل 100 ألف من السكان وكانت الحد الأدنى خلال شهر يونيو الذي بلغ 131.

وقد أجريت الدراسات في ألمانيا وكوريا والصين وفنلندا والمملكة المتحدة، أظهرت نتائج مماثلة.

يمكن أن يؤدي التعرض للطقس البارد إلى زيادة تكوين الجلطات في الجسم، وزيادة في عدد الخلايا الحمراء، وزيادة في نسبة الكوليسترول في البلازما، وزيادة في بروتين سكري يسمى الفيبرينوجين الذي يعزز تكوين الجلطة، كذلك فإن التعرض للبرد يمنع زيادة البروتين C (أوتوبروثرومبين ‏ أو العامل الرابع عشر‏ في تخثر الدم) الذي له تأثير وقائي ضد تكون الجلطة.