روسيا تختبر طائرة مسيّرة متطورة في سوريا.. ما مواصفاتها؟

العالم-روسيا

وقال مصدر دبلوماسي عسكري لوكالة "ريا نوفوستي"، إنه استُخدِمَت نسخة جديدة من ذخيرة "لانسيت -3" عدة مرات من قبل وحدات عسكرية روسية ضد مواقع الإرهابيين في سوريا، وأشار إلى أن النسخة الحديثة للغاية من الطائرة دون طيار، التي تحمل اسم "كاميكازي"، تلقت ديناميكيات هوائية محدثة، ولديها أربعة أجنحة وأربع ريش في الذيل.

وأضاف أن الجهاز الجديد زاد مدته ونطاق طيرانه، وأصبح قادراً على حمل رأس حربي أكبر يزن ثلاثة كيلوغرامات، فيما تصل مدة طيران طائرة "كاميكازي" 40 دقيقة، في سرعة قصوى تبلغ 110 كيلومترات في الساعة.

وأشار إلى أن "هذه الذخيرة يمكنها الطيران في المنطقة المستهدفة المقصودة لفترة طويلة في أثناء وضع البحث، فيما تضرب الهدف عقب الكشف عنه بصاروخ موجه جو - أرض، ثمّ تدمر نفسها تماماً".

ومنذ سبتمبر/ أيلول عام 2015، اختبرت روسيا أكثر من 231 نوعاً من الأسلحة الجديدة والحديثة، بحسب موقع "مليتيري فايلز" الحربي الروسي.