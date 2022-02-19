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الرئيس الجزائري يزور قطر اليوم

الرئيس الجزائري يزور قطر اليوم
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الرئاسة الجزائرية، يوم الجمعة، أن الرئيس عبد المجيد تبون سيزور قطر، السبت، لبحث العلاقات الثنائية مع الأمير القطري، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

العالم - الجزائر

وجاء في بيان الرئاسة أنه "بدعوة من أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في زيارة إلى دولة قطر تدوم يومين، ابتداء من 19 فيفري 2022".

وأضاف البيان أن "الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية، بين الشعبين الشقيقين، ودفع أطر التعاون الثنائي قدما، بما يجسد متانة العلاقات وتجذرها، بين قيادتي البلدين وشعبيهما".

وتابع "كما سيشارك السيد الرئيس في القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تنعقد في الدوحة".

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