مقابلة السيد نصرالله وصداها في الاعلام العبري

العالم - انقلاب الصورة

حازت مقابلة السيد نصرالله على قناة العالم الاخبارية على متابعة كل وسائل الاعلام وكل مواقع التواصل، حيث ووصف المراقبون بالاكثر من ممتازة، حيث تطرقت هذه المقابلة الى ملفات عديدة.

وقال السيد نصرالله في المقابلة:"اننا كلنا نقول في حزب باننا لانسعى الى الحرب ولا نهواها ولكن لا نخشاها ولا نهابها ولا نستسلم امام التهديد بها ولا نتخلى عن بلدنا ومصالحنا الوطنية امام التهديد بالحرب هل هو جاهز ان نذهب الى حرب حقيقية وكاملة".

وجرت المقابلة على مدى ساعتين ونصف عبر شاشة قناة العالم الاخبارية، وفتحت فيها كافة الملفات، لكن الكلمة السحرية التي ارعبت الصهاينة هو ماقاله السيد نصر الله عن منظومة الدفاع الجوي لدى المقاومة في لبنان.

وقال السيد نصرالله بشأن هذا الموضوع: "لو اول مرة نحن نفعل سلاح الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية وذهبنا الى هذا التفعيل وحتى الان اعطى نتائج ممتازة جدا".

ومجرد اطلاق عبارة الدفاع الجوي، في مقابلة السيد نصرالله على شاشة قناة العالم الاخبارية، اصبح لها مفعول كابوسي عند الصهاينة، حيث ذهبوا في اعلامهم، الى التحليل بان ما هو المراد بالدفاع الجوي، وعن ماذا يتحدث السيد نصرالله، ماهي الدلالات الحقيقة لمثل هذا الامر.

وحرصت وسائل الاعلام الاسرائيلية على اختلافها على نقل مقاطع من كلام السيد نصرالله وترجمته الى العبرية في ما عمل معلقون ومحققون فيها على تحليل كلامه ودراسة ابعاده.

ويرى مراقبون بأن الصدى الكبير الذي حازت عليه مقابلة السيد نصر الله عبر شاشة قناة العالم الاخبارية، دليل واضح وصريح على نجاح هذه المقابلة وتاثير محور المقاومة في موازين القوى في المنطقة.