السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مصدر مقرب من المجلس الاعلى للامن القومي الايراني:ما نقل عن دبلوماسيين اوروبيين حول اكتمال مسودة الاتفاق النهائي هذا الاسبوع مجرد تكهنات

السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

واشنطن تتوعد بجعل روسيا دولة "منبوذة" إذا غزت أوكرانيا

شاهد..بايدن يتهم بوتين بقرار غزو اوكرانيا

دراسة: مارسوا الرياضة بعد التطعيم مباشرة لهذا السبب!

استهداف منزل نائب عن حركة امتداد بعبوة ناسفة جنوبي العراق (فيديو)

العثور على مضافتين لداعش في صلاح الدين العراقية (صور)

'تويتر' تسمح بتقنية مثيرة للجدل