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بدء جلسة البرلمان العراقي لمناقشة سعر الدولار دون حضور وزير المالية

بدء جلسة البرلمان العراقي لمناقشة سعر الدولار دون حضور وزير المالية
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

استضاف البرلمان العراقي، السبت، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب ونائبه، فيما امتنع وزير المالية علي علاوي عن الحضور.

العالم-العراق

وقالت وسائل اعلام عراقية، ان "مجلس النواب استضاف محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب ونائبه".

وكان مجلس النواب قد حدد، موعداً للاجتماع مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي من أجل بحث سعر صرف الدولار.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، الخميس، انه "برئاسة حاكم الزاملي النائب الاول لرئيس مجلس النواب سيعقد اجتماع مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة سعر صرف الدولار".

وأضاف البيان أن "الجلسة ستعقد السبت الموافق ١٩ /٢ /٢٠٢٢، عند الساعة الـ 11 صباحاً داخل القاعة الدستورية".

وأمس الجمعة وجه وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان.

وقال علاوي في رسالته: "أرفض استدعاءات نائب رئيس مجلس النواب رفضا قاطعا لأنه من الواضح أنها خارج صلاحياته"، مضيفا "كما أنني أرفض ادارة الحكومة تمامًا من خلال التغريدات من القادة السياسيين، بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم".

يذكر أن رئاسة البرلمان العراقي، قررت، استضافة وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب، بناء على قرار أصدره النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، المنتمي لـ"التيار الصدري" أول من أمس الخميس، استجابة لدعوة وجهها زعيم التيار مقتدى الصدر بهذا الشأن.

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