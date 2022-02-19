أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 19 فبراير 2022

اطلاعات ..

القائد ..الضغوط الإقتصادية وأساليب الحرب النفسية أداتان للأعداء لإيجاد هوة بين الشعب والنظام

ابتكار ..

الوزير عبد اللهيان..إقتربنا من التوصل لإتفاق جيد بفيينا إنطلاقا من الأطروحات الإيرانية

ابرار ..

المتحدث بإسم الخارجية..الإتفاق النهائي سيكون مختلفا عن التقارير المنتشرة حاليا

جوان ..

مظاهرات غضب بالبحرين , وإحراق العلم الصهيوني و شعارات "نفتالي عدو الله" و"الموت للعملاء"

خراسان ..

تنديد شعبي واسع النطاق بالبحرين بخيانات نظام آل خليفة وإضرام النار بالعلم الصهيوني

وطن امروز ..

فضيحة مدوية للقبة الحديدية, مسيرة لحزب الله تصول وتجول بأجواء فلسطين المحتلة

حمايت ..

فشل القبة الحديدية في إعتراض مسيرة لحزب الله بمهمة بأجواء فلسطين المحتلة

كيهان ..

كتائب شهداء الأقصى .. الإنتفاضة لن تتوقف الا بعد القضاء على الكيان الصهيوني ..

جام جم ..

حركة أنصار الله تدعو لتعبئة عامة في اليمن في مواجهة عدوان التحالف السعودي

آرمان ملي ..

الخارجية الروسية تبدي أسفها العميق إزاء مواصلة أمريكا إدعاءاتها بشأن أوكرانيا

ايران ..

تصاعد الإشتباكات بين الجيش الأوكراني والتنظيمات المسلحة بإقليم دونباس للإدارة الذاتية

رسالت ..

تقارير غربية عن إرتكاب خفر السواحل اليوناني لجرائم بحق البشرية بإلقاء مهاجرين بالبحر

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

sdايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( القبة الورقية ).. سجلت منظومة القبة الحديدة للدفاع الجوي الصاروخية في الكيان الصهيوني فشلا ذريعا ومدويا اخر بعجزها عن اعتراض طائرة مسيرة اطلقها حزب الله لبنان في مهمة استطلاعية باجواء فلسطين المحتلة.

إن الكيان الصهيوني إعترف بفشله في إعتراض المسيرة لتتسع إثرها دائرة الهلع بتل أبيب من قدرات حزب الله خاصة وان هذا الفشل ضاعف من الشكوك الداخلية بمدى قدرة وكفاءة منظومات الدفاع الجوي بفلسطين المحتلة وخاصة القبة الحديدية مقابل قدرات حزب الله الصاروخية وترسانته من سلاح المسيرات ايضا.

والمسألة المهمة في هذا التطور هي ان هذه المسيرة حلقت لاكثر من اربعين دقيقة في عمق سبعين كيلومتر باجواء فلسطين المحتلة وعادت سالمة لقواعدها بعد انجاز مهمتها الاستطلاعية ومن دون ان تنجح هذه القبة التي تسمى بالحديدية في اسقاطها.

وتساءلت محافل اعلامية وسياسية بتل ابيب عما ستؤول اليه الامور في حالة اندلاع حرب مع حزب الله في ظل مثل هذه الاوضاع المزرية وفشل نظم الدفاع الجوي مع تعاظم قدرات الحزب الصاروخية وفي مجال المسيرات ايضا.

ابتكار ..

كتبت صحيفة ابتكار في مقالها ( بينيت والتحرك لتشكيل ناتو عربي صهيوني ).. رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت كشف بأن الهدف الرئيسي من وراء زيارته ووزير الحرب الصهيوني قبله للبحرين هو ايجاد ارضية لتشكيل حلف بين هذا الكيان ودول عربية وصفها بالمعتدلة.

بينيت قال في المنامة إن تشكيل حلف "إسرائيلي" مع نظم تطبيع عربية على غرار حلف الناتو بات مطروحا وذلك في معرض ترويجه للسيناريو الصهيوني الغربي الخاص بالترويع من ايران تمهيدا لوضع القضية الفلسطينية برمتها على رفوف النسيان .

ان زيارات بينيت والوزير بيني غانتس للبحرين ورئيس الكيان الصهيوني للامارات , تعكس في حقيقة الامر مدى هلع الكيان الصهيوني من تزايد احتمال نجاح مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة خمسة زائد واحد لصالح ايران رغم كل محاولات تل ابيب لعرقلتها وافشالها .

لكن الحديث عن تشكيل حلف صهيوني مع نظم تطبيع عربية شيئ وايجاد مثل هذا الحلف على ارض الواقع شيئ اخر, فعلى الرغم من كل الاندفاعات التطبيعية ستفكر نظم التطبيع الف مرة قبل الانزلاق في مثل هذه الهاوية العميقة بقعرها الجهنمي.

جوان..

حول الازمة الاوكرانية كتبت صحيفة جوان في مقالها ( الإعتراف بدونباس على طاولة الكرملين )..في تطور بالغ الاهمية على صعيد الازمة الاوكرانية, صادق مجلس الدوما الروسي على قرار بالاغلبية يدعو الكرملين للاعتراف رسميا باستقلال اقليم دونباس ذو الاغلبية السكانية من اصول روسية بشرق اوكرانيا.

إن الرئيس الروسي بوتين لم يبت بشأن هذا القرار بعد وربما إنتظارا للرد الغربي على مقترحات روسيا الأمنية بأوروبا ولكن مجرد اصدار الدوما لمثل هذا القرار يعني ان موضوع الاعتراف باستقلال دونباس بات مطروحا عمليا خاصة في ظل وجود الحشود الروسية من جهة ولتفجر اشتباكات بين الجيش الاوكراني ودعاة الاستقلال بدونباس رغم اتفاقية مينسك من جهة اخرى .

ان روسيا طرحت هواجسها الامنية لحلف وامريكا في مجالين الاول توسع الناتو نحو حدودها باوروبا والاخر بشأن مستقبل اقليم دوناس الذي اعتبرته خطا احمر . ومن هنا قد يرتبط مصير دونباس بنتائج الجهود الدبلوماسية الخاصة بالضمانات الامنية التي تطالب بها روسيا في اوروبا.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( أوكرانيا , أكثر من إستراتيجية للغرب والشرق ).. اوكرانيا تحظى باهمية فائقة لامريكا واوروبا وروسيا , ليس بسبب موقعها الاستراتيجي الذي يفصل قلب اوروبا عن روسيا فحسب بل لكونها ايضا واحدة من اكبر البلدان المنتجة للقمح والذرة في العالم.

إن روسيا تنظر لأوكرانيا إلى جانب أهميتها الجيوبوليتيكية والإقتصادية من زاوية كونها إمتدادا للإتحاد السوفيتي السابق والى احتمال تحولها الى حربة غربية في خاصرة روسيا. وبالطبع ينظر حلف الناتو بما فيه امريكا لاوكرانيا باعتبارها سد منيع محتمل مقابل اية تطلعات روسية لاحياء الاتحاد السوفيتي وكأقرب موقع استراتيجي لاستهداف موسكو نفسها في اية حرب نووية محتملة هذا الى جانب نظرة الناتو لاوكرانيا كمنتج رئيسي للغلال في العالم .

ان ما يحدث على صعيد الازمة الاوكرانية وما تتمخض عنه من تعقيدات حول الامن الاوروبي بين روسيا وحلف الناتو, يرتبط في واقع الامر برغبة كل من الطرفين اي القوى الغربية وروسيا في بسط نفوذه باي شكل من الاشكال على اوكرانيا لاهميتها الفائقة على صعيد موازين القوى باوروبا وكذلك على صعيد الامن الغذائي في العالم.

حمايت ...

صحيفة حمايت كتبت في تقريرها( تأجج الخلافات في البلاط السعودي).. هناك انباء عن اتساع دائرة الصراع على العرش في البلاط السعودي بين ولي العهد محمد بن سلمان وامراء ناقمين.ويبدو حسب هذا الانباء ..

بن سلمان نجا مؤخرا من محاولة إغتيال وأن أصابع الإتهام موجهة لأبناء ولي العهد السابق محمد بن نايف وبالطبع هناك تعتيم كبير على هذا الامر الا ان اوساط ومحافل المعارضة السعودي تؤكد ان الخلافات في البلاط السعودي بلغت مستوى خطير مع تدهور صحة الملك سلمان واحكام ولي العهد قبضته على السلطة بشتى السبل.

وحسب هذه الاوساط فأن اجواء النقمة الداخلية ضد بن سلمان باتت تاخذ ابعادا واسعة مع تفاقم الفشل والخسائر في الحرب على اليمن وتفاقم الاوضاع الاقتصادية واهتزاز مشاريعه الطموحة الباهضة التكاليف.