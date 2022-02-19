الزاملي: سنصدر منع سفر بحق وزير المالية لحين حضوره إلى البرلمان

العالم-العراق

وقال الزاملي خلال استضافة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب ونائبه، "سيتم اصدار كتاب منع سفر بحق وزير المالية"، محملا "وزارة الداخلية وجهاز المخابرات مسؤولية سفره، لحين اكمال متطلبات حضوره لمجلس النواب والادلاء بشهادته وحسم الملفات التي على عاتقه".



وكان مجلس النواب العراقي قد حدد، موعداً للاجتماع مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي من أجل بحث سعر صرف الدولار.



وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، الخميس، انه "برئاسة حاكم الزاملي النائب الاول لرئيس مجلس النواب سيعقد اجتماع مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة سعر صرف الدولار".



وأضاف البيان أن "الجلسة ستعقد السبت الموافق ١٩ /٢ /٢٠٢٢، عند الساعة الـ 11 صباحاً داخل القاعة الدستورية".

يشار إلى ان طلب استدعاء الوزير جاء بناء على قرار أصدره النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي، المنتمي للتيار الصدري أول من أمس الخميس، استجابة لدعوة وجهها زعيم التيار مقتدى الصدر بهذا الشأن، ما أثار جدلا سياسيا في العراق وتحفظات وزير المالية علي علاوي.

وفي السياق، وجه وزير المالية العراقي علي علاوي، امس الجمعة، رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان، أعلن فيها رفضه "استدعاءات نائب رئيس مجلس النواب رفضا قاطعا لأنه من الواضح أنها خارج صلاحياته". كما قال إنه "يرفض إدارة الحكومة تمامًا من خلال التغريدات من القادة السياسيين، بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم".