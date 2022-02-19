بالفيديو..ايران تنتج محركات كهربائية لتصديرها الى العراق

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في عام الإنتاج والدعم وازالة العراقيل، وفي اطار حماية الصناعة المحلية بجودة عالية وتصديره الى الخارج نجحت شركة جمكو الايرانية في انتاج محركات كهربائية ذات سرعتين وطاقتين لتصديرها وتزويدها الى محطة توليد الكهرباء بمدينة الرميلة العراقية. هذا وقد يبلغ إجمالي طلب هذا الطراز من المحركات الكهربائية 100 محرك ، حيث سيتم إنتاج وتسليم 33 محركا منها على مرحلتين.

وقال محمد رستمي وهو مدير عام شركة جمكو الايرانية: "هذه المحركات صممت و انتجت بجهود المختصين المحليين في شركتنا بعد بحوث استمرت حوالي عام كي نصدرها الى محطة الرميلة في العراق وهذه منتجات وانتاجها يساعد على النمو الاقتصادي وتوسعة الصادرات البلاد والتعريف بالسوق الايراني".



هي صفحة اخرى لرسم مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجارين و الحليفين ايران و العراق، فنظرا للقواسم المشتركة بين البلدين فان السوق العراقي فرصة ثمينة بالنسبة للمستثمرين والصناع الايرانيين لتصدير البضائع وتوسيع التجارة، وهذه العقود و مثيلاتها تساعد على دخول التجار الايرانيين بالسوق العراقي وتوطيد العمل التجاري المشترك بين البلدين.



وقال فلاح حسن هو رئيس قسم كهرباء محطة شمارة الاستثمارية: "لاحظنا في هذه المحطة بان الصناعة الايرانية لا تقل جودة عن مثيلاتها الاوروبية والاميركية، نحن في العراق لدينا نقص حاحدة في الكهرباء، وهكذا محطات وهكذا قطعات غيار اصلية وباسعار رخيصة بالنسبة للاجنبية ستكون دعما للجانبين في نهضة الصناعة الايرانية وفي نفس الوقت تدعم الشبكة الكهربائية في العراق".

وبحسب المسوولين الايرانيين فان لايران خاصة مع العراق قواسم مشتركة كثيرة وان رفع مستوى العلاقات التجارية مدرجة على جدول اعمال البلدين وان طهران تستهدف بلوغ تجارتها في السوق العراقية فيما يبحث الجانبان ايجاد ارضية استثمار مستدام من خلال انتاج منتجات بجودة عالية تضاهي مثيلاتها الاجنبية.

مساعي ايرانية عراقية حثيثة ترمي لبناء تكامل اقتصادي بين البلدين وتساعد على توفير ارضية اوسع للتعاون بين المستثمرين والصناع الايرانيين والعراقيين.

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