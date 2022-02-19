'اسرائيل' غيرجاهزة للمواجهة في حي الشيخ جراح

العالم - مع الحدث

وقال احسان عطايا في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان حي الشيخ جراح، هو سبب انطلاق معادلة حماية القدس في معركة سيف القدس والتي انتهب بانجازات مهمة جداً.

وأوضح ان كل ما يتسبب بتصعيد في القدس، هو لصالح الفلسطينيين، عكس ما يتصوره الاحتلال، فالاحتلال ليس جاهزاً لمواجهة عسكرية مع الفلسطينيين وهذا ما أثبتته معركة سيف القدس.

وأكد ان تهديد الاحتلال بتصعيد كبير ضد الفلسطينيين في المستقبل القريب ليس سوی تهديد اعلامي لشغل الجبهة الداخلية في "اسرائيل" فهي جعجعة بلا طحين.

وبيّن القيادي في الجبهة الديموقراطية محمود خلف ان هناك نموذجاً فريداً في التصدي للاحتلال وحركة تضامن واسعة مع أهالي حي الشيخ جراح المهددين بالاجلاء والاخلاء.

وحذر من ان خطط المستوطنين وحكومة بينيت اليمنية المتطرفة تسير باتجاه الاخلاء التدريجي لاهالي حي الشيخ جراح عن طريق محاولة الاستفراد بعائلات الشيخ جراح بدلاً عن الطرد الجماعي لأهالي الحي.

وقال المتخص بالشؤون الاسرائيلية اسماعيل مسلماني ان المؤسسة الامنية العسكرية الاسرائيلية تفاجأت تخطبت وارتبكت لحجم التضامن الكبير الفلسطيني مع حي الشيخ جراح، فقد بدأ الدعم البطولي من الخليل مروراً ببيت لحم وبيدا التي سجلت هي وقرية بيت دجن 238 اصابة بالاضافة الی قلقيليا وكفرقدوم مروراً بيعبد جنين.

وأكد ان الوضع الحالي ينبئ بأن "اسرائيل" لاتستطيع النزول عن الشجرة فالاحتجاجات الفلسطينية مستمرة رغم وصول قوات الاحتلال واطلاق قنابل الصوت محاولين تفريق المتظاهرين والمتضامنين.

وأوضح مسلماني ان حجم التضامن مع حي الشيخ جراح، يشبه ما حدث في معركة سيف القدس والمؤسسة الامنية الصهيونية تخبطت في التعامل مع هذه القضية بسبب الضغط الشعبي والضغط الاقليمي والضغط الدولي والاوروبي.

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https://www.alalam.ir/news/6050043