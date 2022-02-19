أول تعليق من حماس على قرار عباس المثير للجدل حول منظمة التحرير

العالم - فلسطين

وقال قاسم في تصريحات إذاعية، إن قرار عباس بشأن إلحاق منظمة التحرير ومؤسساتها ودوائرها بالسلطة يكشف الحقيقة الواضحة بأن المنظمة مختطفة من قبل مجموعة متنفذة من الأجهزة الأمنية والقيادات برام الله.

وأضاف: “نريد دائما، منظمة التحرير بيتا لكل الفلسطينيين تتوحد فيه المواقف، إلا أن القيادة المتنفذة في رام الله تريدها مؤسسة شكلية تمرر من خلالها القرارات التي لا تحظى بأي دعم من القوى والفصائل”.

وتابع: “السلطة قضت على مؤسسات الدولة وحولتها إلى مشاريع خاصة وتفردت في إدارتها”.

وأشار إلى أن هذا القرار هو نتاج لاجتماع المجلس المركزي الذي أعطى الغطاء للسلطة في إفراغ منظمة التحرير من مضمونها.