ما هو سبب ارتفاع وفيات الأطفال الیمنیین المصابين بالتشوهات القلبية؟

العالم - اليمن

وأوضح الكبسي في تصريح لشبكة المسيرة أن اليمن تشهد أحد أكبر معدلات وفيات لمرضى القلب لعدة أسباب أهمها شحة الأجهزة وانعدام الأدوية الحيوية وكلفتها العالية بسبب ندرة دخولها إلى اليمن في ظل الحصار الأمريكي السعودي.

وبين أن أكثر من 3000 طفل مريض بالتشوهات الخلقية القلبية معظمهم بحاجة ماسة للسفر للعلاج ومهددة حياتهم في ظل إغلاق مطار صنعاء الدولي.

وأشار إلى أننا نشهد تقاعس مريب لمنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية في المساعدة في إدخال أجهزة علاج مرضى القلب ودورها في ذلك لا يذكر.

ونوه إلى أن أسباب ارتفاع أسعار أدوية مرضى القلب هو صعوبة وصولها إلى اليمن وفرض دول العدوان عراقيل كبيرة على الشركات الدوائية ووكلاءها.

ولفت رئيس مركز علاج مرضى القلب بهيئة مستشفى الثورة إلى أن هناك العديد من الجهات الدولية عرضت مساعدتها لإدخال أجهزة مرضى القلب ولم تتمكن من ذلك بسبب عراقيل دول العدوان.

فيما أوضح مصدر طبي للمسيرة أن هناك أنواع من الأجهزة القلبية لا تتوفر في مراكز القلب ويشترط على المريض شراءها قبل إجراء أي عملية له.