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امير عبداللهيان يؤكد خلال لقائد نظيره الهولندي ان الوضع المعقد في اليمن يضر بمصلحة المنطقة ويدعو لانهاء الحرب وتحمل جميع الدول المسؤولية

السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

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