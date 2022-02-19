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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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نائبة الرئيس الأميركي تهدد بتعزيز قوات الناتو في أوروبا الشرقية إذا غزت روسيا أوكرانيا وتؤكد فرض عقوبات اقتصادية "قاسية وفورية" ضد موسكو
مراسل العالم: الأهالي والقوات السورية في قرية تل الذهب بريف القامشلي يمنعون مرور رتل لقوات الاحتلال الأمريكي ويجبرونه على التراجع
الخارجية الايرانية تندد بسياسات الكيان الصهيوني في إجبار سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة على مغادرة منازلهم
رويترز: الكريملين يعلن ان الرئيس بوتين يبدأ الإشراف على تدريبات نووية استراتيجية
امير عبداللهيان يؤكد خلال لقائد نظيره الهولندي ان الوضع المعقد في اليمن يضر بمصلحة المنطقة ويدعو لانهاء الحرب وتحمل جميع الدول المسؤولية
مراسل العالم: بدء اجتماع مجلس النواب العراقي لمناقشة التحولات في سعر صرف الدولار بحضور محافظ البنك المركزي وغياب وزير الماليه
مصدر مقرب من المجلس الاعلى للامن القومي الايراني:ما نقل عن دبلوماسيين اوروبيين حول اكتمال مسودة الاتفاق النهائي هذا الاسبوع مجرد تكهنات
مصدر مقرب من المجلس الاعلى للامن القومي الايراني : لايمكن التكهن بالموعد النهائي للتوصل للاتفاق النهائي في فيينا
مصادر خبرية: سماع دوي صافرات الانذار قرب قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة العراقية بغداد
المقاومة الإسلامية في لبنان: الطائرة المسيّرة "حسّان" بعد انتهاء مهمتها الاستطلاعية عادت سالمة دون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 19-02-2022
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السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
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