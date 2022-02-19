السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢
١١:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: الأهالي والقوات السورية في قرية تل الذهب بريف القامشلي يمنعون مرور رتل لقوات الاحتلال الأمريكي ويجبرونه على التراجع

السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. الجهاد الاسلامي: 'اسرائيل' غير جاهزة لمواجهة عسكرية

سوريا.. "قسد" تنقل معتقلي سجن عين عيسى إلى عين العرب

خطة اسرائيلية بديلة لطرد سكان حي الشيخ جراح

منصات التواصل اللبنانية تحتفل بنجاح المسيرة"حسان"

الإعلان عن مقتل جندي أوكراني في دونيتسك

ما هو سبب ارتفاع وفيات الأطفال الیمنیین المصابين بالتشوهات القلبية؟