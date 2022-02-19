خطة اسرائيلية بديلة لطرد سكان حي الشيخ جراح

العالم - مارأيكم

ويقول سياسيون فلسطينيون ان هناك نموذجاً فريداً في التصدي للاحتلال وحركة تضامن واسعة مع أهالي حي الشيخ جراح المهددين بالاجلاء والاخلاء.

ويری سياسيون فلسطينيون ان خطط المستوطنين وحكومة بينيت اليمنية المتطرفة تسير باتجاه الاخلاء التدريجي لاهالي حي الشيخ جراح عن طريق محاولة الاستفراد بعائلات الشيخ جراح بدلاً عن الطرد الجماعي لأهالي الحي.

ويؤكد قادة في حركة الجهاد الاسلامي ان حي الشيخ جراح سيبقی شوكة في حلق كيان الاحتلال الصهيوني.

ويقول قادة في الجهاد الاسلامي ان حي الشيخ جراح، هو سبب انطلاق معادلة حماية القدس في معركة سيف القدس والتي انتهب بانجازات مهمة جداً.

ويوضح سياسيون فلسطينيون ان كل ما يتسبب بتصعيد في القدس، هو لصالح الفلسطينيين، عكس ما يتصوره الاحتلال، فالاحتلال ليس جاهزاً لمواجهة عسكرية مع الفلسطينيين وهذا ما أثبتته معركة سيف القدس.

ويشدد قادة في حركة الجهاد الاسلامي ان تهديد الاحتلال بتصعيد كبير ضد الفلسطينيين في المستقبل القريب ليس سوی تهديد اعلامي لشغل الجبهة الداخلية في "اسرائيل" فهي جعجعة بلا طحين.

ويبيّن خبراء في الشأن الاسرائيلي ان المؤسسة الامنية العسكرية الاسرائيلية تفاجأت وتخطبت وارتبكت لحجم التضامن الكبير الفلسطيني مع حي الشيخ جراح، فقد بدأ الدعم البطولي من الخليل مروراً ببيت لحم وبيدا التي سجلت هي وقرية بيت دجن 238 اصابة بالاضافة الی قلقيليا وكفرقدوم مروراً بيعبد جنين.

ويؤكد خبراء في الشأن الاسرائيلي ان الوضع الحالي ينبئ بأن "اسرائيل" لاتستطيع النزول عن الشجرة فالاحتجاجات الفلسطينية مستمرة رغم وصول قوات الاحتلال واطلاق قنابل الصوت محاولين تفريق المتظاهرين والمتضامنين.

ويوضح خبراء في الشأن الاسرائيلي ان حجم التضامن مع حي الشيخ جراح، يشبه ما حدث في معركة سيف القدس والمؤسسة الامنية الصهيونية تخبطت في التعامل مع هذه القضية بسبب الضغط الشعبي والضغط الاقليمي والضغط الدولي والاوروبي.

ويشدد خبراء في الشأن الاسرائيلي علی ان قضية الشيخ جراح دخلت في اروقة المؤسسات الدولية فالوفد القطري الذي كان ممثلاً عن مجلس الحقوق زار حي الشيخ جراح وسوف يفتح القضية علی المستوی العالمي.

وينتقد خبراء سياسيين التطبيع البحريني واستضافة رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت دون الاكتراث بأن هذا الحدث، يتزامن مع ما يشهده حي الشيخ جراج.

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