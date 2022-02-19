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نائبة الرئيس الأميركي تهدد بتعزيز قوات الناتو في أوروبا الشرقية إذا غزت روسيا أوكرانيا وتؤكد فرض عقوبات اقتصادية "قاسية وفورية" ضد موسكو

السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

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