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يوم التأسيس السعودي"نكبة"لهذا السبب..

السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

عرض برنامج"المحميات"الذي يبث على قناة العالم يوم التأسيس السعودي الذي خرج به النظام السعودي والذي يختلف عن اليوم الوطني، حيث انّ يوم التأسيس السّعودي هو أحد الأيّام الرّسميّة للاحتفال في السّعوديّة، ووصفه البعض بانه نكبة كونه صادر حقوق الشعب السعودي.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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