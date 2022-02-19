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تشاهدون الليلة في بانوراما..

في فيينا مفاوضات بانتظار إرادات الغرب السياسية..مناورات نووية روسية على وقع التوتر مع الغرب

في فيينا مفاوضات بانتظار إرادات الغرب السياسية..مناورات نووية روسية على وقع التوتر مع الغرب
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، تأكيد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ضرورة رفع كل اجراءات الحظر التي تتعارض مع الاتفاق النووي، مشددا على مراعاة الخطوط الحمراء لإيران في المفاوضات الجارية في فيينا.

العالم - بانوراما

فيما أكد مصدر مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه لايمكن التكهن بالموعد النهائي للتوصل الى اتفاق نهائي في مفاوضات فيينا.

واعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس ان فرص إحياء الاتفاق النووي الايراني تتضاءل.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إجراء القوات الصاروخية الروسية مناورات استراتيجية استعملت فيها صواريخ نووية.

مناورات تاتي بموازاة توتر متصاعد في منطقة دونيتسك حيث تستمر المناوشات العسكرية بين قوات موالية لورسيا وزالجيش الاوكراني.

هذا وشهد مؤتمر ميونيخ للامن مواقف تصاعدية حيال الازمة الاوكرانية حذرت بمجملها موسكو من غزو اوكراني، بينما اعلن وزير الدفاع الاميركي استعداد بلاده للدفاع عن حلفائها الاوروبيين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في بانوراما.. في فيينا مفاوضات بانتظار إرادات الغرب السياسية..مناورات نووية روسية على وقع التوتر مع الغرب

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