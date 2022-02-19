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وزير الخارجية الايراني لدى استقباله نظيره النمساوي على هامش مؤتمر ميونيخ: ايران لن تتخلى عن خطوطها الحمراء المشروعة خلال محادثات فيينا

السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

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