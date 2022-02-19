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حفل خطابي ثاني لائتلاف 14 فبراير البحريني في العراق

حفل خطابي ثاني لائتلاف 14 فبراير البحريني في العراق
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلن ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير البحريني عن إقامته حفلًا خطابيًّا ثانيًا في العراق، ضمن أنشطته لإحياء الذّكرى الحادية عشرة لثورة البحرين.

العالم- البحرين

وأوضح الائتلاف في بيان أن الحفل سيقام في النجف الأشرف اليوم السبت 19 فبراير/ شباط 2022م، عند الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت البحرين.

يذكر أن مدير المكتب السياسي لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيروت إبراهيم العرادي قد أكد خلال حلقة حوارية شاشة قناة الأيام الفضائية تحت عنوان «ثورة البحرين.. وفاء دائم للأحرار والشهداء» أن العراق دائمًا ما يحتضن المعارضة البحرانية، موجهًا الشكر لرئيس وزراء العراق الأسبق عادل عبد المهدي على موقفه العلني الداعم لشـعب البحرين الذي أطلقه خلال المهرجان الخطابي الذي أقيم يوم الإثنين 14 فبراير/ شباط 2022 في بغداد.

كما حيا الشعب العراقي على مواقفه المساندة لشعب البحرين.

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حفل خطابي ثاني لائتلاف 14 فبراير البحريني في العراق

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