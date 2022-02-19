حماس: الرفض الأردني للتطبيع يعبر عن أصالة شعبه

العالم- فلسطين

وبيّن صلاح، في تصريحات صحفية، أن هذا الموقف منسجم تماما مع الكثير من المواقف التاريخية التي تؤكد تمسك هذا الشعب العربي بمواقفه الوطنية، التي ما فتئ يعلنها بين حين وآخر.

وأشار صلاح إلى أن الجهود الصهيونية على مدار سنوات طويلة لإجراء غسيل دماغ للأجيال الأردنية الصاعدة ذهبت أدراج الرياح، ولم تفتّ في عضد رفضه لأي دمج لهذا الكيان المحتل في المنطقة العربية، رغم حجم المغريات والضغوطات التي تعرض لها الأردنيون النشامى، مؤكداً أن الموقف الأخير ضد "رالي باها" يعد إثباتا جديدا على عمق انتمائهم لأمتهم العربية والإسلامية.

وأوضح صلاح أن حماس تحيي هذه المواقف الأردنية الأصيلة، التي تؤكد أن الشعب الأردني الشقيق ما يزال أمينا على قضيته الوطنية الفلسطينية، وقضية القدس والأقصى، التي تمثل هماً مشتركا للشعبين الشقيقين، الفلسطيني والأردني.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حملة لمقاطعة "رالي باها" الذي انطلق الخميس، في قرية آيلة مارينا في مدينة العقبة.

وتأتي دعوات المقاطعة بعد إعلان اللجنة الأردنية لرياضة السيارات عن مشاركة 13 إسرائيليا في كأس الشرق الأوسط لراليات الكروس كانتري القصيرة.

وتصدّر وسم #اوقفوا_رالي_باها قائمة الأكثر انتشارا في الأردن، استنكر من خلاله مستخدمون مشاركة 13 لاعبا إسرائيليا في فعالية مسابقة رالي باها بمملكة الأردن.

وانتقد كثيرون الحكومة الأردنية التي فتحت أبوابها للإسرائيليين، متهمين اياها "ببيع دماء شهداء الأردن وفلسطين"، ودعا كثيرون لمقاطعة المؤسسات الراعية للسباق.