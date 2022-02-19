اليمن.. أكثر من 13 ألف طفل وامرأة بين شهيد وجريح من منذ بدء العدوان

العالم- اليمن

وأوضحت إحصائية صادرة عن المنظمة أنه منذ بداية العدوان على اليمن بلغ عدد القتلى من النساء والأطفال ستة آلاف و273 قتيلاً منهم ألفين و426 امرأة وثلاثة آلاف و847 طفلاً، فيما بلغ عدد الجرحى سبعة آلاف و40 جريحاً، منهم ألفين و834 امرأة وأربعة آلاف و206 أطفال.

وحملت رئيسة المنظمة سمية الطائفي في تصريح صحفي تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية المسؤولية عن كل الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها التحالف بحق المدنيين في اليمن منذ ما يقارب سبع سنوات.

وأشارت إلى أن استمرار التحالف في احتجاز سفن المشتقات النفطية له تداعيات كارثية على كافة القطاعات الحيوية وخاصة القطاع الصحي، حيث كان سبباً رئيسياً في ارتفاع مؤشرات الوفيات بين الأطفال والخدج والأمهات وفي أقسام العناية المركزة والطوارئ والعمليات في بالمستشفيات العامة والخاصة بسبب عدم القدرة على توفير المحروقات لتشغيل الأجهزة وتزويدها بالتيار الكهربائي الأجهزة وحفظ الأدوية.

وأكدت ان المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف انحاء الجمهورية مهددة بالإغلاق جراء تعنت التحالف وممارساته التعسفية في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بتحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات، والمجازر البشعة التي يتعرض لها المدنيين من أبناء الشعب اليمني، داعية أحرار العالم إلى التحرّك الفعّال والإيجابي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين من النساء والأطفال .