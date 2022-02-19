السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢
٠٣:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

منظمة انتصاف:

اليمن.. أكثر من 13 ألف طفل وامرأة بين شهيد وجريح من منذ بدء العدوان

اليمن.. أكثر من 13 ألف طفل وامرأة بين شهيد وجريح من منذ بدء العدوان
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل أن عدد ضحايا حرب التحالف من الأطفال والنساء في اليمن، تجاوز 13 ألفاً و313 شهيدا وجريحاً.

العالم- اليمن

وأوضحت إحصائية صادرة عن المنظمة أنه منذ بداية العدوان على اليمن بلغ عدد القتلى من النساء والأطفال ستة آلاف و273 قتيلاً منهم ألفين و426 امرأة وثلاثة آلاف و847 طفلاً، فيما بلغ عدد الجرحى سبعة آلاف و40 جريحاً، منهم ألفين و834 امرأة وأربعة آلاف و206 أطفال.

وحملت رئيسة المنظمة سمية الطائفي في تصريح صحفي تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية المسؤولية عن كل الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها التحالف بحق المدنيين في اليمن منذ ما يقارب سبع سنوات.

وأشارت إلى أن استمرار التحالف في احتجاز سفن المشتقات النفطية له تداعيات كارثية على كافة القطاعات الحيوية وخاصة القطاع الصحي، حيث كان سبباً رئيسياً في ارتفاع مؤشرات الوفيات بين الأطفال والخدج والأمهات وفي أقسام العناية المركزة والطوارئ والعمليات في بالمستشفيات العامة والخاصة بسبب عدم القدرة على توفير المحروقات لتشغيل الأجهزة وتزويدها بالتيار الكهربائي الأجهزة وحفظ الأدوية.

وأكدت ان المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف انحاء الجمهورية مهددة بالإغلاق جراء تعنت التحالف وممارساته التعسفية في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بتحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات، والمجازر البشعة التي يتعرض لها المدنيين من أبناء الشعب اليمني، داعية أحرار العالم إلى التحرّك الفعّال والإيجابي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين من النساء والأطفال .

روابط ذات صلة

تفاعل كبير مع حملة أوقفوا جرائم مجلس الأمن في اليمن

السيد الحوثي: العدو يستخدم في الحرب على اليمن الحصار وتشتيت الشعب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 19-02-2022

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. مسيرة المقاومة ومعادلة المواجهة الجديدة

موجة من الغضب في مصر بعد تشكيك اعلامي بـ"معراج النبي الأكرم"

منظمة انتصاف: اليمن.. أكثر من 13 ألف طفل وامرأة بين شهيد وجريح من منذ بدء العدوان

عشرات القتلى والمصابين في تفجير انتحاري وسط الصومال

بالفيديو..شاب يسقط في حفرة باسطنبول خلال انشغاله بهاتفه