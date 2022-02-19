السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢
٠٢:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

ا ف ب: ألمانيا تدعو إلى "عدم التكهن" بشأن نوايا روسيا في أوكرانيا

السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لليوم الـ50 على التوالي.. الاسرى الاداريون الفلسطينيون يواصلون معركتهم

ترحيب فلسطيني بقرار جنوب إفريقيا حول "معاداة الصهيونية"

إميل لحود: “بهدلة” إسرائيلية فوق سماء لبنان مسألة وقت

حزب مغربي یحذر من موجة الارتفاعات المتتالية في الأسعار

خلال لقائه نظيره النمساوي عبداللهيان: حان الوقت لتتخذ الاطراف الغربية قرارها النهائي

المعارضة البحرينية: آل خليفة يمكنون الصهاينة بالبحرين لتكون فلسطين ثانية