بعد "حسّان".. هل ستحمي "إسرائيل" الإمارات من مُسيّرات وصواريخ اليمنيين

العالم – كشكول

الاصرار السعودي الاماراتي، غير المفهوم على مواصلة عدوان عبثي لا طائل من ورائه الا الدمار والخراب للمنطقة وشعوبها، واستنزاف للخزينتين السعودية والاماراتية، يؤكد ان هذا الاصرار نابع من اوامر صادرة عن مشغلي النظامين في الرياض وابو ظبي، وهذه الحقيقة لطالما اكدتها الصحافة "الاسرائيلية"، وبشكل لا لبس فيه.

في الاسبوع الماضي كشفت مجلة (تايمز أوف إسرائيل) نقلاً عن مسؤولين اثنين وصفتهما بالمطلعين، من أن " إسرائيل" تضغط على إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن لتصنيف حركة أنصار الله في اليمن على أنها جماعة إرهابية، بناء على طلب من الإمارات.

وتابعت المصادر قائلة، ان أبو ظبي كثفت ضغطها من أجل تصنيف انصارالله كجماعة إرهابية وجندت "إسرائيل" في هذا الجهد، وإن مجلس الأمن القومي الأمريكي أبدى ارتياحه للفكرة، في حين أن آخرين في الإدارة الامريكية ما زالوا أكثر ترددا.

رغم ان التحالف الاماراتي و"الاسرائيلي"، في العدوان على اليمن، ليس بالامر الجديد، ولكن الجديد في محاولة الضغط "الاسرائيلية" على ادارة بايدن، هو ان الكيان الاسرائيلي بات يستشعر بالخطر من رد انصارالله على تورطه في العدوان على اليمن، وهو ما كشفت عنه المجلة بقولها:"ان العديد من الخبراء والمختصين في إسرائيل أكدوا أن الضربات التي وجهها انصارالله للإمارات يُقصد بها أن تكون بمثابة تهديد ضمني بأن إسرائيل يمكن أن تكون في مرمى الحوثيين، وأنّ بعضهم أكد أن إيلات باتت في مرمى صواريخ انصارالله".

لا يسعنا الا ان نهنىء الامارات على كل هذا الدفاع "الاسرائيلي" عنها!!، ومعلوم حال العرب الذين تدافع "اسرائيل" عنهم، فهم بالتأكيد اما معتدون او تطبعيون، او الاثنان معا، ويبدو ان الامارات تجمع الاثنين معا.

الامارات اليوم تعتبر دفاع "اسرائيل" عنها هو اكبر ضمان لها بعدم تعرضها لهجمات يمنية، لذلك تصر على مواصلة العدوان، ولكن ومنذ يوم امس الجمعة، من المؤكد ان الامارات ستعيد حساباتها بعد القنبلة التي فجرها حزب الله، والمتمثلة بطيران المسيرة اللبنانية "حسان" 40 دقيقة في سماء فلسطين المحتلة، دون ان تتمكن كل منظومات الدفاع الاسرائيلية والامريكية من اعتراضها او حتى كشفها، فالكيان الذي ارادت الامارات ان تتغطى به، اصبح عاريا تماما امام مسيرة "حسان".