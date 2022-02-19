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موجة من الغضب في مصر بعد تشكيك اعلامي بـ"معراج النبي الأكرم"

موجة من الغضب في مصر بعد تشكيك اعلامي بـ
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

أثار الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، موجة من الغضب بسبب تشكيكه في صحة "معراج النبي الأكرم" محمد(ص) إلى السماء.

العالم-مصر

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بيانا، قال فيه إن لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير عن "الإسراء والمعراج"، في برنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى.

وأكد البيان على أن ذلك سيكون تمهيدا للعرض على المجلس على الفور، لاتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس.

وطلب المجلس الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع، حيث ينص كود المحتوى الديني على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى.

من جهتها، قالت مصادر مسؤولة بنقابة الإعلاميين إن المرصد الإعلامي للنقابة يعكف حاليا على تفريغ التصريحات التي أدلى بها الإعلامي إبراهيم عيسى، أمس الجمعة، والتي زعم فيها ان واقعة معراج الرسول "قصة وهمية".

وفي أول رد فعل رسمي، أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانا أكد فيه أن "معجزة الإسراء والمعراج من معجزات سيدنا رسول الله المتواترة، الثَّابتة بنص القرآن الكريم في سُورتي (الإسراء) و(النَّجم)، وبأحاديث السنة النبوية المطهّرة في الصحيحين والسنن والمسانيد ودواوين ومصنفات السُّنة، والتي انعقد على ثبوت أدلتها ووقوع أحداثها إجماع المُسلمين في كل العصور، بما لا يدع مجالًا لتشكيك طاعِن، أو تحريف مرجف".

وأضاف البيان: "ومحاولات الطعن البائسة في صحابة سيدنا رسول الله والتشكيك في عدالتهم بعبارات لا تليق بمقام خير جيلٍ من هذه الأمة جُرم محرم، وجرأة مُستهجنة ومرفوضة، ودَرب من التجاوز البغيض والمُستَنكر، لدى أمّة مهما بلغ التقصير بأفرادها، إلا أنّهم لا يقبلون المساس بجناب سيدنا رسول الله ولا أصحابه".

وكان الإعلامي إبراهيم عيسى قال إن المسلم في عام 2022 لا يحتاج لأي رجل دين أو شيخ في حياته، وأضاف أن القصص التي يقوم المشايخ بسردها على مستمعيهم تصل نسبة الكذب فيها لـ99%، متابعا: "بيقول لك نص الحقيقة، لما يقول لك عن عمر بن الخطاب، عدلت فأمنت فنمت يا عمر، وفرحان أوي بعدالة سيدنا عمر، حكالك أن عمر اتقتل بعدها؟، يبقي عدل فأمن فنام إزاي؟، عرفت إن الراجل اللي قال الكلمتين دول لعمر هو المتهم الأول بقتل عمر، إذن القصص كلها أنصاص مش حقيقية".

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