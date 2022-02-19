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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الرئيس الفرنسي لنظيره الايراني هاتفيا: لقد حصلت تطورات جيدة في مفاوضات فيينا ونأمل ان تحقق نتائجها المرجوة
الرئيس الايراني لنظيره الفرنسي هاتفيا:ايران ولاثبات حسن نواياها تؤكد استمرار تعاونها المهني مع الوكالة الذرية مع الحذر من التحركات المشبوهة
الرئيس الايراني لنظيره الفرنسي هاتفيا: التقارير المتعددة للوكالة الذرية حول سلمية برنامج ايران النووي شاهد على زيف ادعاءات بعض الدول
الرئيس الايراني لنظيره الفرنسي هاتفيا: الادعاءات السياسية تأتي لمواصلة الضغوط على الشعب الايراني وتؤدي لتقليل فرص حصول اي اتفاق
الرئيس الايراني لنظيره الفرنسي هاتفيا: الوفد الايراني المفاوض اكد مرارا وتكرارا ترحيبه بالمبادرات التي تضمن حقوق الشعب
الرئيس الايراني لنظيره الفرنسي هاتفيا: ايران قدمت اقتراحات بناءة خلال مفاوضات فيينا وناقشت مقترحات الاطراف الاخرى وفق مصالح شعبها
الرئيس الايراني لنظيره الفرنسي هاتفيا: اي اتفاق في فيينا يجب ان يتضمن الغاء الحظر وتقديم الضمانات المعتبرة والحد من الادعاءات السياسية
ا ف ب: الرئيس الأوكراني يعرض لقاء الرئيس بوتين
الخارجية الالمانية تطالب رعايا بلادها بمغادرة اوكرانيا فورا
وسائل اعلام نرويجية: حلف الناتو يعلق عمل مكتبه في العاصمة الاوكرانية كييف
الخارجية الالمانية تطالب رعايا بلادها بمغادرة اوكرانيا فورا
السبت ١٩ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش
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